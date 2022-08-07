金門地區今（7）日新增104名新冠確診者，累計1萬515例，約占常住人口15.83％。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門地區今（7）日新增104名新冠確診者，累計1萬515例，約占常住人口15.83％。目前縣內已有13人二次感染，縣府提醒慢性病或潛在疾病者可在病況穩定下接種疫苗，以有效降低感染後重症的風險，對可能出現的BA.5疫情，也有保護效果。

金門縣流行疫情指揮中心說明，台大醫院感染科醫師李秉穎指出，起初大家認為得過新冠會獲得無敵星星，但現在知道並沒有無敵，有時還會穿透性第2次感染，免疫力不知道可以撐多久，自然感染抗體還是會消失；且打疫苗不會讓慢性病更嚴重，慢性病或潛在疾病者，可在病況穩定下接種，有效降低感染後重症的風險，對可能出現的BA.5疫情，仍有保護效果。

縣府指出，目前金門已有13人2次染疫，建議確診者仍要完整接種COVID-19疫苗基礎劑及追加劑，高風險者，如長者、免疫低下族群，更要接種第2次追加劑，不管有沒有確診都要完整接種；而確診者，從發病日或確診日(無症狀感染者)起，間隔3個月且無急性症狀後，就建議施打後續尚未完成接種的疫苗劑次，完成COVID-19疫苗基礎劑及追加劑接種。