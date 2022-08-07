新竹縣7日新增679例COVID-19本土確診例，分別為341名男性和338名女性，年齡分布在0至96歲，12歲以下150位、65歲以上51位，確診者集中在18-64歲青壯年為主，約占64％。統計至8月6日，新竹縣今年累計確診人數12萬2000人。

新增679例地區分布在竹北市326例、竹東鎮83例、湖口鄉92例、新豐鄉63例、新埔鎮32例、關西鎮27例、芎林鄉14例、橫山鄉8例、寶山鄉14例、北埔鄉3例、峨眉鄉3例、尖石鄉12例、五峰鄉2例，均安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離773人、居家照護列管人數2680人。

新竹縣衛生局提醒周一開始除52家合約醫療院所提供預約接種外，13鄉鎮市衛生所也持續開放嬰幼兒至成人各廠牌、各劑次疫苗接種服務，共68場次，歡迎符合資格民眾可以就近預約接種或隨到隨打，前往前可先洽詢該衛生所或上新竹縣疫苗預約入口網查詢。

疾管署6日公布，我國第3例猴痘境外移入確定病例，為北部20多歲本國籍男性，於今年7月前往美國旅遊，8月2日搭機返國後進行居家檢疫，8月3日出現淋巴腺腫大、膿疱、背痛及發燒等症狀，8月4日依衛生單位安排就醫並進行採檢，於7日確認陽性，目前在醫院隔離治療中，請民眾隨時注意身體狀況。相關資訊可至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw）或撥打國內免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。