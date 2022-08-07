據「三亞發布」7日淩晨發布消息，8月6日12-24時，大陸海南三亞市新增160例確診病例、125例無症狀感染者。8月1日0時至8月6日24時，累計發現確診病例615例、無症狀感染者213例。當地市政府6日淩晨6時起實行臨時性全域靜態管理，海南省長馮飛更表示，要做好打大仗的準備。

海南省長馮飛6日在三亞先後主持召開三場指揮部視訊會議，研究部署做好打疫情防控大仗的各項準備、加快「追陽」速度、做好三亞滯留遊客服務、推進三亞市疫情防控措施落實等工作。

馮飛指出，要不遺餘力防止疫情擴散外溢，嚴格落實社會面管控措施，以最快速度阻斷疫情傳播。他表示，要做好打大仗的思想準備、人員準備、能力準備，加強方艙醫院建設和物資儲備，備足隔離場所，提升集中隔離管控能力，堅決打贏疫情防控這場大仗硬仗。

馮飛5日晚間與大陸國家衛健委副主任、國家疾病預防控制局局長王賀勝一行座談交流。雙方圍繞核酸檢測能力提升、精準開展分區分級管控、疫情防控措施落地落實等方面內容展開交流探討。

三亞本次疫情經流行病學調查和病毒基因測序分析，發現是大陸首次發現的新冠病毒Omicron變異株BA.5.1.3所引起。目前全市實行臨時性全域靜態管理嚴格限制人員外流，非必要暫不離開三亞，涉旅部門要妥善安置滯留遊客，完成為期7天風險排查，離市有關要求根據疫情形勢另行通告。估算大概有8萬多名遊客留在當地。

與此同時，三亞全市社區（村、居）、社區、企事業單位實行封閉式管理，居民原則上居家，非必要不出門、不流動、不聚集。保民生、保供應、保城市基本運行和疫情防控相關的工作人員憑證出入。