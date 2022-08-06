澎湃新聞報導，海南省三亞市疫情嚴峻，官方「三亞發布」6日凌晨三點消息，自6日凌晨6時起，實行無限期臨時性全域靜態管理，全市限制人員流動，暫停城市公共交通。經查，6日當天三亞直飛上海機票一票難求，三亞回上海的經濟艙票飆到全價，公務艙回程機票高達一萬多元人民幣。多家航司也紛紛發布針對三亞進出港航班的特殊退改簽政策。

澎湃新聞報導，6日上午10點半左右，查詢攜程發現，6日三亞直飛上海的航班僅有春秋和南航兩班航班，且都只剩一張票，南航為公務艙全價1萬5840元（人民幣，下同， 約合新台幣4.35萬元），春秋航班僅剩一張票為經濟艙全價3160元。

10點50分左右，從東方航空訂票app查詢發現，只有11點15分兩班航班還有餘票，票價為2794元、3065元。

11點30分，東方航空app顯示，6日當天三亞直飛上海的航班均為候補狀態。攜程app顯示，6日三亞直飛上海僅吉祥航空一班，僅剩公務艙1張票，價格15800元。

之後幾日三亞飛上海也不便宜。8月6日11點左右，從攜程app查詢發現，7日、8日三亞直飛上海的經濟艙幾乎都為全價票，7日票價（含公務艙）從3000多元到1萬多元不等。8日票價從1000多元到3000多元不等。

值得一提的是，出票情況即時變化，有需要出行的乘客，可即時關注相關訂票軟體。

從吉祥航空獲悉，這兩天都保持每天2班上海虹橋三亞往返、1班南京三亞往返、1班深圳三亞往返的航班。其中虹橋有一班是787執行。

吉祥8月4日根據當地防控要求發布關於三亞出港旅客的核酸要求通告，同步發布了三亞航線進出港航線免費退改簽規則。後續也將根據疫情變化與防控要求，視情調整航班運行，配合疾控部門做好疫情防控。

南航方面也發布了針對三亞進出港航班的特殊退改簽政策。

今年6月底，暑運前夕，上海飛三亞的航線大熱，各航空公司更換寬體大飛機飛往海南。尤其是上海到三亞的航線，不少時刻好的航線更是只有全價票甚至是只有公務艙。