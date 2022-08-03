美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵台訪問，隨後新華社發布公告，中國人民解放軍將在台灣6處海域和空域，舉行實彈射擊，國內多家媒體報導，班機因故取消等消息，但取消航班是原有既定取消的航班，與演習完全無關。圖為桃機飛航資訊表顯示取消航班訊息。（陳麒全攝）

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）亞洲行訪台之旅結束，3日傍晚5時30分登機，搭乘美軍C-40C行政專機從台北松山機場起飛，前往下一站韓國。（黃世麒攝）

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵台訪問，隨後新華社發布公告，中國人民解放軍將在台灣6處海域和空域，舉行實彈射擊，國內多家媒體報導，班機因故取消等消息，但取消航班是原有既定取消的航班，與演習完全無關。

美國眾議院議長裴洛西於2日晚間22時43分抵台，展開不到24小時的旋風式訪問行程，隨後新華社於2日晚間22時56分發布公告，中國人民解放軍將於北京時間2022年8月4日12時至7日12時，在台灣東北、西北、東部、西南、東南等6處海域和空域，進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊，國內多家媒體報導，班機取消等消息，但是截至目前為止，沒有任何國籍航空因演習取消航班，桃園機場網站看到取消的班機，是原有既定取消的航班，與演習完全無關。

雖無因為大陸演習取消航班，但是據瞭解，國籍航空確實有因為中國大陸「包圍式」演習做出會議，因為演習區域涵蓋一些航路，但仍有一些「空間」，已知航空公司透過民航局與軍方積極協調，希望能借用軍方航路與空域使用，也委請民航局協調周邊「鄰居」日本、菲律賓可以釋放一些我國不曾使用的航路，以免國籍航空離到場因演習受到影響。