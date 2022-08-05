總統蔡英文出席2022美食展開幕時，再批中國圍台實彈軍演的做法不負責。（鄧博仁攝）

共軍4日中午起在台灣周圍實施3天實彈軍演，昨日發射11枚導彈，多顆穿越台灣領空，甚至穿過台北上空，總統蔡英文今日出席2022美食展開幕時，再批中國的做法不負責，並強調政府與國軍沉著應對，請國人放心、保持冷靜。

蔡英文表示，美食展隔2年恢復舉辦特別讓人開心，這代表疫情陰霾正逐漸散去，台灣逐漸回到常軌生活。話鋒一轉，蔡指出，正常生活不是天上掉下來，昨天開始在我國周圍的實彈射擊演習，是不負責任的做法，已嚴正要求中國理性、自制。

蔡英文說，面對當前情勢，國軍已加強戰備、嚴密監視所有軍事動態，而政府單位沉著應對，請國人放心、保持冷靜。面對周邊區域情勢變化，她感謝國軍的守護，得以讓民眾生活如常。

交通部長王國材表示，過去還沒有演習之前，每天從台灣起、降航班各約150架次，昨日都超過150架次，可見受影響不大，而影響比較大的會是過境航班，過去大概300多架，昨天只有150架，有一半航班沒有通過台北飛行情情報區。

王國材說，昨日機場與港口秩序一切良好，到昨天為止一切都在掌握之中，交通部、民航局、航港局都有成立應變小組，隨時看有什麼最新狀況，馬上都能即時應變。