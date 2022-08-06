去年年底剛得女的李國毅滿口爸爸經。（品牌提供）

好久不見的男神李國毅去年開心當爸，今（6日）出席洗髮精代言活動，下周一適逢88節，被問到升格人父的首個父親節打算如何慶祝？他表示，養兒方知父母恩，「父親節我想抱抱我爸爸，幫他好好過父親節，我自己不重要，只要能好好當爸爸角色就好。」

他也自爆變成「女兒傻瓜」，因為不想錯過女兒生命中任何一個重要的時刻，經常無法專心工作，「我會一直想回家抱女兒，在現場都會很懊惱，覺得自己很不敬業」，目前最長是分開2個禮拜，「本來偶爾會對女兒有點沒耐性，在那之後完全不會了，只有無限的包容。」

李國毅表示，現在都會幫就9個多月大的女兒換尿布，原本以為自己很厲害，但女兒會爬、會翻身後讓他遭遇挑戰，「我需要把一直把她（女兒）抓回來，平常5、10秒就可以換好，但現在要一段時間。」洗澡也是由他負責，「女兒越來越大了，怕老婆力氣不夠，且我剛好也有空」，雖然女兒比較黏媽媽，「只希望我能當個神隊友就好」。

雖然女兒出生後對於工作沒這麼積極，不過看到很多粉絲頻敲碗新作，「覺得有責任把自己準備好，將工作做到更好」，聊到即將開拍的新作品，李國毅透露，原本預計去年10月開拍，但因疫情延後到今年10月拍攝，「我在劇中飾演反派，這也是我換一個身份後很重要的戲，最近一直有在準備角色，希望拍攝計畫能一切順利」。