女兒米估開始上學後，潘逸安卻不擔心適應問題。（艾迪昇傳播提供）

潘逸安與老婆Vivian即將迎接第二胎糯米到來，女兒米估也做好當姐姐的準備。（艾迪昇傳播提供）

一年一度的父親節即將到來，目前正參與公視時代劇《牛車來去》拍攝的演員潘逸安也對於節日有所安排，在南部拍戲的他，打算找時間與家人吃飯慶祝，除此之外，潘逸安的女兒「米估」近期開始進入幼稚園上學，加上今年將迎來第二胎「糯米」誕生，讓潘逸安直言這個父親節有很特別的意義。

由於在劇組拍攝時間較緊湊與忙碌，潘逸安仍不確定在父親節當天能否有時間過節，但因拍戲剛好在南部，讓老家就在南部的他有機會與家人共度，潘逸安表示：「會希望找時間一起吃飯幫爸爸過父親節，可能就是在南部幫我爸過，回北部時再與岳父慶祝，當然也算幫自己過父親節啦！」雖然潘逸安對於父親節沒有太多想像，但這幾年老婆Vivian與愛女米估都會幫他慶祝，不過潘逸安笑說：「在我的觀念裡，爸爸的角色就是負責扛責、賺錢，所以一直以來都覺得沒特別需要過父親節啦。」

潘逸安鬼靈精怪的女兒「米估」，八月初也正式進入幼稚園就讀，不過她卻沒有任何一點害怕的感覺，潘逸安分享：「我們前陣子帶米估到幼稚園看環境，園長跟她介紹老師時，原本想說她會害羞，沒想到三兩下，她就拉著老師去溜滑梯，完全把我晾在旁邊，所以倒是完全不擔心米估會不適應或怕生，反倒比較擔心她太頑皮。」潘逸安更透露米估在整理上學要準備的物品時都非常興奮，雖然仍是好動，但越來越有責任感，讓他有女兒逐漸長大的欣慰。

潘逸安的老婆Vivian目前身懷第二胎「糯米」，對此米估也已認知她即將當姐姐，潘逸安表示有時米估會去跟Vivian肚子裡的「糯米」說話、甚至親親他，畫面頗為溫馨，他也希望讓米估慢慢有要共同照顧「糯米」的觀念，才不會在未來會有一些認為自己失寵、鬧脾氣的行為出現，而潘逸安認為與同齡相比，米估顯得更成熟，有信心她能成為好姐姐。

面對不久之後來臨的家庭新成員，以及開始上學的米估，潘逸安坦言身上責任越來越重，要更努力工作讓全家人能快樂生活，而對於小孩與老婆，潘逸安感性的說只要全家健康，他們要做甚麼事都會支持，也自許要幫老婆多分擔照顧「米估」的重擔，讓Vivian能專心的準備第二胎「糯米」的誕生。