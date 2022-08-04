參加肺癌早期偵測計畫的民眾，只要符合資格；皆可免費進行2年1次斷層檢查。(南投縣政府提供)

迎接八八父親節到來！南投縣政府衛生局長陳南松局4日指出，為了愛您的家人與珍惜自己的健康，有吸菸的爸爸們，從此刻開始一起「爸」氣戒菸；孝順貼心的兒女除幫忙加油打氣外，也可幫爸爸預約健康檢查。參加衛福部肺癌早期偵測計畫，「戒菸保健康」給自己一份父親節最佳禮物，也給孩子們一個好榜樣。

近日新冠疫情趨緩，民眾戴口罩管制也逐步放寬，公共場所偶爾看到難忍菸癮的民眾，偷偷脫下口罩抽菸。衛生局表示，公共場所脫口罩聊天抽菸，屬近距離人群接觸，容易增加接觸者染疫風險，也會造成附近活動民眾暴露在二手菸環境的風險，是損人不利己的行為。

衛生局指出，依據2020年國民健康署，國人吸菸行為調查統計資料顯示，男性吸菸率以46-50歲的年齡層為最高（39.7％），男性吸菸者與非吸菸者相比，可能得到肺癌的機率高達有22倍之多。

肺癌已連續15年高居國人十大癌症死因症之首，每年有近萬人死於肺癌；發生人數亦高居第二，僅次於大腸癌。根據國健署最新2019年統計資料顯示，肺癌新發生人數為1萬6233人，相當於一天有近45人被宣告罹患肺癌，令人聞癌色變。

陳南松說，衛福部今年7月1日起正式啟動「肺癌早期偵測計畫」，提供「肺癌家族史」和「重度吸菸者」兩大高風險族群，免費「低劑量電腦斷層檢查（LDCT）」，幫民眾的荷包至少省下約5、6000元；目的是希望透過肺部電腦斷層早期發現問題，在黃金時期早期治療避免終身遺憾，符合條件民眾多加運用。

陳南松強調，參加肺癌早期偵測計畫的資格，只要具備(一)肺癌家族史50至74歲男性或45至74歲女性，或者(二)重度吸菸史50至74歲民眾，以上任一風險因子及有健保身分民眾，皆可免費進行2年1次斷層檢查。

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