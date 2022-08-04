一名女網友某日戴著男友送的精品帽子回家，被父親用羨慕的眼光說，「我這輩子從沒戴過這麼高級的帽子」，讓她下定決心要送父親一頂好一點又好看的帽子，待她買好送到父親手上，本以為他不喜歡，沒想到下秒父親說，「這是爸爸這輩子收過最好的禮物了」，她看到他開心地模樣，直呼「很值得」。

原PO前天（2日）於論壇《Dcard》指出，和男友在南部租房子，一個月會北上陪父母一周，上月她戴著男友送的精品棒球帽回台北，父親看到後說，「爸爸真羨慕妳，我這輩子從沒戴過這麼高級的帽子」，父親一席話，讓她放在心裡很久。

原PO表示，她知道爸爸很喜歡戴帽子，「我總覺得如果沒有送他一頂很帥的帽子，哪天他離開了，我一定後悔到不行」。為此她開始在各大品牌中，找父親可能會喜歡的帽款，但男友和母親都覺得送精品帽當禮物很不實際，她仍堅持要買。

當原PO把禮物送到父親手上時，只見父親面無表情，久久都沒有說話，正當她以為父親不喜歡時，她聽到他說「這是爸爸這輩子收過最好的禮物了」，令原PO忍不住直呼，「那個瞬間，我真的覺得好值得」。

貼文曝光，網友也感動地說，「妳爸爸有妳這女兒，真的好幸福」、「好溫暖又好可愛的文章」、「看到妳爸爸說那句話，覺得好感動」、「好可愛的父女，看到後面爸爸的反應直接鼻酸」、「好感動，眼眶濕濕的」。