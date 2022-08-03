丁噹在工作之餘樂享運動樂趣。（相信音樂提供）

音樂劇《搭錯車》世界巡演第30站，將在11月4日、5日、6日於臺北表演藝術中心大劇院感動登場，演員陣容除了飾演女主角阿美的「情歌女王」丁噹、還邀請「寶島新歌王」蔡昌憲加入助陣。蔡昌憲去年升格當爸，今年第一個父親節，他感性地說：「當爸爸後覺得希望可以成為家裡的超人老爸，所以最近都很注重自己的身體，健康要顧好，才能有更多挑戰。」也希望接下《搭錯車》這個挑戰後，能帶給觀眾全新的感動。

蔡昌憲在《搭錯車》飾演深情暖男「阿明」，和丁噹有許多精彩對手戲，蔡昌憲表示很期待，「這次是第一次合作，之前對丁噹的印象是歌聲很有渲染力，很容易被帶入情境，期待在舞台上被丁噹的歌聲感動，也相信一定會幫助我們首次合作就能很快進入角色狀態。」一聽到蔡昌憲加入，丁噹熱烈歡迎她的第三任青梅竹馬，開心地笑說：「有破億吉祥物的加入，《搭錯車》的票房一定破億！」

蔡昌憲說：「一直都知道這齣劇，而且非常受歡迎，沒想到這次台北站有榮幸能一起加入，很期待也很開心。但因為這次我是新加入這個已經很有默契的團隊，有點小緊張，相信排練和演出都會非常順利。」

而丁噹為了迎接接下來9月「當我們再一起」南京、蘇州演出，以及11月《搭錯車》演出，持續鍛練體力，從運動中學會放鬆。工作之餘，不是爬山接近大自然，就是當個熱血運動員，期待以更好的狀態與大家見面。《搭錯車》將在8月6日中午12：00 ibon開賣。