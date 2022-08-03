早療兒童祝福苗栗縣長徐耀昌父親節快樂。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣幼安教養院長林勤妹3日在帶著早療兒童贈送縣長徐耀昌手作卡片、蛋糕，感謝縣府長期對幼安的關愛，並祝福父親節快樂，徐耀昌開心收下禮物，同時擔任幼安公益月餅的代言人，希望各界發揮愛心踴躍訂購，一起關懷弱勢。

幼安教養院內部分孩子因家庭變故無家可歸，由縣府社會處長擔任院生監護人，縣長徐耀昌也常出席幼安活動給予支持與鼓勵，院方每年致送院內憨兒手作卡片、蛋糕，感謝縣長及處長的關愛幼安，也藉此讓孩子們懂得感恩惜福。

由於父親節將至，幼安教養院長林勤妹今天帶著早期療育兒童在縣府2樓會客室，致送縣長徐耀昌、社會處長楊文志手作卡片及蛋糕，祝福他們父親節快樂。

現場也展示幼安今年新推出的公益月餅禮盒，包括金菓禮盒、響月禮盒、悅圓禮盒、蛋黃酥禮盒、地瓜餅禮盒、歡喜酥禮盒、土鳳梨酥禮盒、茶香鳳莓酥禮盒、綠豆椪禮盒等，邀請縣長擔任代言人，協助促銷，希望大家踴躍訂購，給予身障朋友最實質的支持。

縣長徐耀昌肯定幼安用心照顧弱勢孩童，期盼企業、善心人士發揮愛心做公益，踴躍訂購幼安月餅，以支持幼安，共同關懷弱勢。

另外，幼安也推出中秋禮盒愛心認購活動，認購悅圓禮盒每份535元，預計送出1500份，募集到8月24日止，由幼安分送到社區內需要幫助的弱勢家庭，讓他們在中秋節感受到社會的溫暖。