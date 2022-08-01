白安新專輯視覺由攝影師余靜萍操刀。（相信音樂提供）

白安帶著暌違逾3年半的第4張創作專輯《沒有人寫歌給你過吧》，化身情感的反映者，換位剖心唱作，首波專輯同名主打〈沒有人寫歌給你過吧〉便是在般心境下誕生，這首歌也是白安與師兄五月天阿信首度聯合製作，在歌詞上，除了白安個人的思維，更邀請阿信以及葛大為注入豐厚情感，兩位金曲獎作詞人的加入，也讓她直說：「我面子真大！」

從原本想寫一封信給歌迷的想法，到最後寫成了一首歌，〈沒有人寫歌給你過吧〉就是這樣誕生的。有時候看似簡單的事，往往是最難，先是在寫詞上的字字經過多次的雕琢，除了有白安個人的觀點，阿信和葛大為再為這首歌加入了勇敢溫暖調和暗戀的苦澀，細膩側寫糾結心酸；配唱時，白安為深刻詮釋其中的幽微情緒，並要求最適合這首歌曲的聲音品質，前後共試了四支不同型號麥克風，錄製了四個版本才終於定案，白安也直言這首歌是專輯中難度最高、挑戰最多的作品，就是希望能深刻入心。

而白安新專輯主視覺由攝影師余靜萍再度操刀，以白安平時主要創作的樂器鋼琴入鏡，並將其改造成獨一無二的「植被鋼琴」，蔓生於鋼琴的苔草花卉，象徵白安源源不絕的生命力。白安也將在8／6台北、8／7台中、8／6台南舉辦3場新專輯試聽會，報名方式即日起～8／2(二)23：59為止，點擊以下網址報名就有機會參加！https://forms.gle/VHrMju3WybQMJFTTA。