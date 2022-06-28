徐佳瑩(左)接受POP Radio《音樂123》DJ丹尼專訪。（POP Radio提供）

徐佳瑩接受POP Radio《音樂123》主持人丹尼專訪，現場還原徐佳瑩新專輯《給》聽歌會，並加入9位口罩神秘客一起進行線上聽歌。徐佳瑩憑〈以上皆非〉入圍最佳單曲製作人，這首歌也讓丹尼聯想到林憶蓮的〈無言歌〉，並在節目中大讚徐佳瑩唱功細膩，讓她謙虛表示「不敢當啦」！

由丹尼和9位POP神秘客組成的線上聽歌會，每次試聽新歌1分鐘，神秘客會出示「給」字手卡才算得分，並能成為《音樂123》的強打歌曲！獲得全場9分一致好評的歌包含〈沒有第三者的分手〉、〈我想到你就再也不怕〉，特別當揭曉〈在意這件事〉是最受歡迎第三首時，徐佳瑩驚呼「完全沒想到！好險有放這樣的一首歌」。

聊起〈我想到你就再也不怕〉唱出了對失去的無能為力，丹尼透露，聽到這首歌令他想起與頭髮漸白母親不能劃分的親情，但卻被徐佳瑩制止「真的不能想！」丹尼除了表示被歌曲的濃郁情感打動，更秀出與唱片公司高層的對話，極力敲碗要拍MV。

丹尼說，第一次見到徐佳瑩時，還只是唱著〈失落沙洲〉的準明星，而今已成為Super Star。「收掉三分繁複，用七分實力唱十分的感動」，丹尼以感性的筆觸寫下對徐佳瑩新專輯的推薦，還讚她的創作讓過去和現在同時存在，讓徐佳瑩非常感動，她表示，因為獲得眾人的feedback才能促使她繼續創作，特別感謝製作人陳君豪把關專輯品質外「還知道哪種激將法對我最有用」。