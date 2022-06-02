對於衛福部ACIP召集人李秉穎說沒想到確診孩童腦炎這麼嚴重，也沒想到那麼多人在5天內需要服藥一事，網友驚訝說「真讓人無語」、「這什麼廢話，火都上來了」！

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎接受廣播節目專訪，提到沒想到確診孩童腦炎這麼嚴重，也沒想到那麼多人在5天內需要服藥，死亡人數節節高升。

台北市議員汪志冰今在市政總質詢時指出，李秉穎今天在廣播節目接受訪問說，有幾件事想不到，沒想到確診孩童腦炎這麼嚴重，也沒想到那麼多人在5天內需要服藥，死亡人數節節高升，聽了嚇出一身冷汗，這是指揮中心要員說的話，口氣好像是置身於事外，是路人甲嗎？

汪志冰說，做為一個台北市民，真的怕到，指揮中心權力有多大，事後講說沒有想到，天啊怎麼好意思說出來，就算心裡這樣想也不該講出來，太可惡了。

對此，網友也認為，「一個專家講的話，跟我家阿嬤講的話一樣」、「這什麼廢話，火都上來了」、「這樣的回答真讓人傻眼」、「真讓人無語」、「真的是廢言」、「由衷感謝指揮中心英明領導」、「唯一方法就是你們下台」！