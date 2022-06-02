衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎接受廣播節目專訪，提到沒想到確診孩童腦炎這麼嚴重，也沒想到那麼多人在5天內需要服藥，死亡人數節節高升，令北市議員汪志冰聽了嚇出一身冷汗，市長柯文哲2日表示，要相信眾人智慧超越個人智慧，只靠一個人會有時候會漏掉。

汪志冰今在市政總質詢時指出，李秉穎今天在廣播節目接受訪問說，有幾件事想不到，沒想到確診孩童腦炎這麼嚴重，也沒想到那麼多人在5天內需要服藥，死亡人數節節高升，聽了嚇出一身冷汗，這是指揮中心要員說的話，口氣好像是置身於事外，是路人甲嗎？

柯文哲表示，李秉穎是他學長，台大醫學系第一名畢業，有一定的實力，要相信眾人智慧超越個人智慧，為什麼在緊急時都要召開防疫會議，幾個臨床醫生每天要互相討論，只靠一個人會有時候會漏掉，應該有個群組討論才對，不曉得怎麼作業。

汪志冰說，做為一個台北市民，真的怕到，指揮中心權力有多大，事後講說沒有想到，天啊怎麼好意思說出來，就算心裡這樣想也不該講出來，太可惡了。