蘿拉展露出性感曲線。（民視提供）

阿翔（又）帶領眾人一起體驗滑龍舟。（民視提供）

民視、八大節目《綜藝新時代》，本周播出阿翔、鮪魚、無尊、咪雅、蘿拉以及許得瑋日前帶大家到關渡划龍舟，一開場阿翔就說這次找職人的方式很特別，隨即就拿起鼓棒開始打鼓敲節奏，無尊馬上演起舞龍舞獅，沒想到職人們竟然從水上搭乘龍舟出現，特別的開場也讓大家眼睛為之一亮。

職人林伯綸（阿綸）才站起來表示今天由他負責帶大家體驗怎麼划龍舟，職人說要知道怎麼划龍舟，就要先看別人怎麼做，於是就請大家先上船體驗一次；鮪魚上船後，跟健壯的龍舟隊員面對面坐，突然感到害羞的她直呼：「很像在相親耶，好緊張喔」，接著就跟對面的隊員唱起了〈採紅菱〉，這時無尊也不留情的吐槽：「兩位可不可以唱在KEY上」。

阿綸提到「大龍」龍舟一般會有舵手、槳手、鼓手以及奪標手4個分工，其中比較特別的是舵手，相當於船長控制龍頭的角色。 他率先帶大家體驗槳手的部分，握槳的訣竅是必須要搭配腳，用腳蹬再加上划船，才會讓船的加速比較。阿翔提議馬上要健壯的許得瑋來體驗舵手，還要他自己挑隊員，許得瑋最後選了個女隊員，想說看起來好欺負，沒想到真正比賽起來，卻是女隊員毫不費力跟上划槳節奏，許得瑋則是喘得上氣不接下氣。許得瑋問對方怎麼都看起來沒事，沒想到女隊員神回：「妳先喘一下氣再跟我講話，我其實也只是個朝九晚五的上班族啦」，讓許得瑋直接被嗆爆，幽默的嗆人也讓現場氣氛沸騰，全部人都鼓譟了起來，職人才出面揭曉，原來這位女隊員是前世錦賽的國手，阿翔還故意大喊：「誰選的啦」，被眾人回嗆：「還不是你」，超搞笑的體驗讓大家笑歪。

在職人介紹「奪標手」時，請到身材姣好又穿運動緊身裝的蘿拉示範，在講解要將身體延伸出龍頭時，性感的曲線沿著龍頭的弧度延伸，讓現場男性幾乎窒息，每個人都「異常專注」超專心，蘿拉示範結束後，眼尖的阿翔把旁邊一位壯碩龍舟隊員抓出來，說他剛剛無尊示範都沒拍，蘿拉一爬上龍頭性感示範，也不管錄影中就失控拿著手機沒放下來，讓他當場臉紅害羞，他解釋他是要拍職人阿綸教學的畫面，結果卻被打開手機檢查，滿滿的蘿拉特寫照被當場抓包。鮪魚還說他很懂拍，知道要拍側面的曲線，龍舟隊員結巴地解釋說：「幫忙做紀錄啦！」害羞的反應讓現場大笑。