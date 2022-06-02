李培禎（中）帶小朋友到錄音室進行另類的校外教學。（艾迪昇傳播提供）

李培禎近來頻頻被誤會年紀小。（艾迪昇傳播提供）

李培禎主持播客節目《亮晶晶說故事時間》，疫情期間意外成為其他媽媽的好幫手，不少粉絲反饋學校因疫情停課，又不想讓孩子成天玩3C，於是陪孩子一起聽她說童話故事，無形中增進親子關係，李培禎很開心可以幫到這麼多家庭，自己始料未及，笑說也因為主持兒童節目，心態變了年輕不少，意外接連被人叫成「美眉」、兒子的姊姊，讓她心花朵朵開。

李培禎因為之前隔離，突想以錄故事方式陪伴兒子，無心插柳發展成播客節目，2個兒子是她忠實聽眾，還到班上幫忙宣傳，吸引同學都變成節目粉絲，兒子有幾次提前劇透，搔得同學心癢癢，催李培禎快點出新內容。

節目也引發出兒子同學們的說故事欲，紛在群組上傳自己錄製的故事，李培禎覺得有趣，乾脆邀請他們到錄音室，錄製一集童言童語故事特輯，來一次另類的校外教學。

錄音當天，李培禎的大兒子Ian現場講了段老爺爺換米故事，從1雙皮鞋、2支傘到9朵蘑菇都無法換米，最後如願以10張百元鈔票帶回1包米，節目製作人吐槽「這包米有點貴喔」，Ian立刻改口，「那故事結局改成2包米好了，這樣比較不虧」，李培禎笑說本以為故事是兒子在學校學到的課程，沒想到是自編，直說搞不好以後可以讓兒子代班說故事。

李培禎在節目起初自稱「亮晶晶阿姨」，後來被小聽眾糾正「說故事的是姊姊，不是阿姨」，她才害羞改以「亮晶晶姊姊」當自己的「藝名」。《亮晶晶說故事時間》在Apple Podcasts、Google Podcasts、KKBOX、Spotify、SoundOn均可收聽。