台南黃姓男子把車停在鄉間偏僻路邊抽k菸，車子關燈引擎未熄火，反引起巡邏員警注意。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

有毒品前科的40歲黃姓男子，1日凌晨把車停在台南將軍玉山里一處偏僻路邊，在車上抽起K菸（愷他命）。因為黃男關上大燈、引擎未熄火，引起開車巡邏員警注意，員警盤查時，隔著口罩仍聞到黃男身上有濃厚K菸氣味，現場也查獲K菸菸頭兩根，事證明確，將黃嫌依毒品危害防制條例移送法辦。

台南市警察局學甲分局表示，將富所所長蕭志寶、將軍所警員洪千發1日凌晨1點多執行巡邏勤務時，發現路邊一輛汽車關上大燈、引擎未熄火，因周邊沒有住家、四周黑暗，狀況可疑，為確認車上乘客安全，員警遂實施盤查。

車上駕駛黃男下車後，警察隔著口罩就可聞到黃男身上有濃厚K菸氣味，懷疑有黃男有施用毒品嫌疑，經黃男同意配合調查，查獲黃男涉嫌於車上吸食K菸，現場並遺留K菸菸頭兩根。

據了解，黃男住家就在附近，因為怕抽K菸被家人發現，才想停車在較偏遠地方，抽完等味道散了再回家，沒想到被眼尖員警發現，因事證明確，被依毒品危害防制條例送辦。學甲分局長蔡宗昌也呼籲民眾，施用毒品將使人沉淪無法自拔，千萬不要輕易嘗試，將導致終身遺憾。

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