曾姓民默見女兒確診後出現高燒不退的情況，體溫更一度燒破41度，活動力變差，趕緊開著車子帶孩子前往醫院，卻因一路上很多紅綠燈，急如星火。（民眾提供／盧金足台中傳真）

本來在路檢的員警，對民眾求助送確診女童送醫，馬上機警協助開道送醫。（民眾提供／盧金足台中傳真）

「我女兒確診後高燒不退，拜託警察先生幫幫忙。」台中市烏日警分局龍井分駐所29日晚間10時多，執行守望勤務，在龍井區中華路上，突然一輛小客車疾駛而來停在警車旁邊

，車上男性駕駛搖下窗急得求助，警員見後座6歲孩童身體狀況極為不適，火速鳴放警笛替這名爸爸引導、開道，原本20分鐘的車程，7分鐘內火速護送女童抵達沙鹿區童綜合醫院救治。

疫情嚴峻，大部分兒童還未接種疫苗，確診後健康狀況，讓家長心急如焚，曾爸爸向警方表示，和太太見女兒確診後出現高燒不退的情況，體溫更一度燒破41度，活動力變差，趕緊開著車子帶孩子前往醫院。

「非常幸運能在半路上，遇到正在實施路檢的員警」，曾爸爸說，送女兒就醫時，一路上很多紅綠燈，關乎孩子的生命，此刻爭分奪秒，每一次的停等號誌都非常漫長，員警在警車鳴放警笛示警協助開道，看到寶貝女兒在最快時間內獲得治療，曾父對警方及時伸出援手感激萬分。

烏日分局呼籲，民眾如遇有疾病及救護等緊急情況，可優先撥打「119」，交由救護人員於第一時間施以適當的緊急處置，把握住黃金搶救時間。