「我女兒確診後高燒不退，拜託警察先生幫幫忙。」台中市烏日警分局龍井分駐所29日晚間10時多，執行守望勤務，在龍井區中華路上，突然一輛小客車疾駛而來停在警車旁邊
，車上男性駕駛搖下窗急得求助，警員見後座6歲孩童身體狀況極為不適，火速鳴放警笛替這名爸爸引導、開道，原本20分鐘的車程，7分鐘內火速護送女童抵達沙鹿區童綜合醫院救治。
疫情嚴峻，大部分兒童還未接種疫苗，確診後健康狀況，讓家長心急如焚，曾爸爸向警方表示，和太太見女兒確診後出現高燒不退的情況，體溫更一度燒破41度，活動力變差，趕緊開著車子帶孩子前往醫院。
「非常幸運能在半路上，遇到正在實施路檢的員警」，曾爸爸說，送女兒就醫時，一路上很多紅綠燈，關乎孩子的生命，此刻爭分奪秒，每一次的停等號誌都非常漫長，員警在警車鳴放警笛示警協助開道，看到寶貝女兒在最快時間內獲得治療，曾父對警方及時伸出援手感激萬分。
烏日分局呼籲，民眾如遇有疾病及救護等緊急情況，可優先撥打「119」，交由救護人員於第一時間施以適當的緊急處置，把握住黃金搶救時間。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。