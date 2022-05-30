盤查過程中聞到周女散發出濃濃酒氣，進行酒測後超標，當場將其逮捕。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

日前高雄凌晨一名身材火辣的周姓女子於友人家中喝酒聚會，事後騎著摩托車回家，違規騎在人行道上，被當時巡邏的員警攔下，在盤查過程中聞到女子散發出濃濃酒氣，進行酒測後超標，當場將其逮捕。周女逮捕時還問員警「為甚麼要上銬」、「能不能找朋友帶她去」等話，待員警說出不配合就要行使強制力，才乖乖配合上銬。訊後依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

29日凌晨4時許，五福二所員警在路上巡邏時，於林森一路與竹圍路口發現一名24歲周女騎著摩托車違規騎上人行道，員警於盤查過程中發現散發濃厚酒氣，遂對其實施酒精測試，酒測值達每公升0.36毫克，果不其然超過法定標準，隨即依法逮捕送辦。

要上銬前，周女還向員警盧說「能不能找朋友帶她去」、「為甚麼要上銬」，員警耐不住周女一直盧，直接向她說不配合就要行使強制力，才使周女乖乖上銬。

經了解，周女因為疫情關係，擔心在外聚餐會被傳染，因此選在友人家中飲酒，在聚會中喝了幾罐啤酒，結束聚餐後因離家約5分鐘車程，貪圖方便騎車返家，被員警攔查後，感到十分懊惱。隨後依公共危險罪移送地檢署偵辦。