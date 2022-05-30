洪姓婦人日前騎機車外出上班，將背包綁在車尾，中途背包突然不翼而飛。（民眾提供）

台中市洪姓婦人日前騎機車外出上班，將背包綁在車尾，內有存摺、印章、提款卡等，她突然發現背包不見蹤影緊急報警。警方調閱路口監視器後研判應掉落在半路中，所幸已被民眾尋獲送至鄰近派出所，及時找回洪婦重要物品。

大雅警分局指出，潭北派出所27日上午9時許，接獲62歲洪姓婦人冒著大雨騎車至所求助，稱一早騎機車自潭子區到北屯區軍功路工作，綁在車尾的背包不見蹤影，且存摺、印章、提款卡等重要物品都在包包裡。

警員許筱涵聽聞後，先行協助洪婦向銀行掛失，警員黃奕銓則主動調閱路口監視器，並發現婦人行經潭子區潭興路一段165巷後車尾已空無一物，推測應是掉落在該路段，遂立即派遣線上巡邏人員前往找尋，經仔細尋找仍未果。

員警靈機一動打電話詢問鄰近頭家派出所是否有民眾拾獲該物，果真傳來好消息。而為免去婦人在大雨中來回奔波，頭家派出所警員王博炫主動協助將該包包送至潭北派出所，發還給坐立難安的洪婦。

洪婦稱早上出門因車廂放不下，才將包包綁在車尾，不料卻在半路掉了，對於警方積極尋找內含重要物品的背包，頻頻表示感謝。

潭北派出所長黃光宏呼籲，請民眾務必將自身重要物品隨身攜帶，若不慎遺失時，請先冷靜返回原路找尋，並先將重要證件及卡片掛失，再向鄰近派出所尋求協助。