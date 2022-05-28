南投縣草屯鎮黃姓婦人昨天傍晚清理荔枝園旁圳溝雜草時落水失蹤，警消、義消展開搜救。（民眾提供）

南投縣草屯鎮黃姓婦人昨天傍晚清理荔枝園旁圳溝雜草時落水失蹤，警消、義消展開搜救。（民眾提供）

南投縣草屯鎮平林里一名67歲黃姓婦人，27日傍晚到雙冬里荔枝園整理雜草，疑不慎落水失蹤，南投縣消防局獲報後發動警消、義消漏夜搜救未果，28日上午於下游5、600公尺處的野溪邊發現婦人遺體，家屬悲痛欲絕，意外原因由檢警進一步相驗調查。

南投縣消防局在27日晚上接獲民眾報案指稱草屯平林地區平學路附近溝渠有民眾落水，立即派遣雙冬分隊出動警義消、草屯警義消前往救援，由於落水地點為寬度約3-4公尺、深約3公尺的溝渠船艇無法下水，搜救人員先嘗試用繩索下溝渠搜索。

搜救到21時45左右，因現場天色昏暗，地勢崎嶇濕滑，考量搜救人員安全，經消防救難人員與家屬達成共識，先告一段落待28日上午再派員前往搜尋。

消防局28日再次集結雙冬警義消、草屯警義消、南投、碧興、鳳鳴、中寮分隊消防人員以及南投縣救難協會計約30餘人，沿圳溝、野溪下游進行地毯式搜尋，上午9點多則是在距離圳溝處5、600公尺的野溪旁發現婦人，但已無生命徵象，意外原因也待警方相驗釐清。