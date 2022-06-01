老翁醉倒街頭警好心陪伴關切 一查竟是「竊盜通緝犯」(蘇育宣翻攝)

鼓山分局內惟派出警員蔡明仁、陳君慈於30日17時10分獲報在鼓山區銀川街有男子倒在路上，員警到場發現一名老翁疑因不勝酒力而倒臥路旁，多次說不清楚自己的年籍資料，還表示不需送醫、自己走回去就好，但員警看老翁酒意未退，擔心讓他自己走路回家恐生意外，經以電腦確認老翁姓名等資料後，赫然發現這名69歲的許姓老翁竟是高雄地檢署於今年3月10日所發布的竊盜通緝犯，全案經警詢後解送歸案。

警、消在現場關心老翁身體狀況，但老翁因喝醉酒大舌頭，說不清楚身分證字號，還記錯年籍資料，因為現場離老翁住處不遠，所以附近關心的民眾有人知道他就住在翠華路上，但不知道詳細地址，老翁婉拒就醫後，表示自己走回去就好，不需要幫忙。員警看著走路東倒西歪的老翁，擔心會發生危險，立即請所內同仁幫忙確認許姓老翁正確住址，以便協助送返，沒想到一查老翁的身分不一般，竟是高雄地檢發布的竊盜通緝犯。

老翁醉倒街頭，鼓山分局內惟派出所員警好心陪伴關切， 一查身分後發現竟是「竊盜通緝犯」。(蘇育宣翻攝)

員警發現在場有人認識老翁，為顧及老翁的面子，將人帶上車後才告知竊盜通緝身分，老翁才如夢初醒，立即清楚回答:「就沒收到法院通知啊！」，警方詢後解送地檢署歸案。鼓山分局長蔡鴻文表示，民眾因案遭受起訴、判刑，應依地檢署與法院通知在期限內到案。查捕在逃通緝犯，係警方追捕犯罪、捍衛司法追訴與審判效力威信之天職，警方將持續嚴正執法，以維護社會安定及法秩序。