28歲馬姓男子喝完高梁、騎車出門買午餐時，不慎與另一台機車對撞。眼看酒駕就要曝光，馬男竟趁警員到場丈量不注意時、趕緊跑到一旁雜貨店買啤酒，還故意告訴警察他要喝酒壓驚。警員察覺有異，直接問雜貨店員，店員踢爆馬男買啤酒時全身都是酒味。高雄地檢署發現馬男有酒駕前科，依公共危險罪起訴馬男，基於他企圖掩飾犯行，建請法院重判。

起訴指出，6日上午馬男在家喝了好幾杯高梁後騎車出門，在大寮區後庄巷與謝姓機車機士發生車禍，雙方幸好未有大礙。警方獲報到場處理，先忙著拍照、量測事故現場。馬男見員警忙著蒐證，竟偷偷跑到旁邊雜貨店買啤酒，當著警員面前一飲而盡，故意說自己出車禍嚇到、要喝酒壓驚。

警員不理他的說詞，仍依規定對他酒測，測出酒測值高達1.43毫克。員警接著到馬男買酒的雜貨店調閱監視錄影畫面，並詢問店員。店員當場揭穿，表示馬男買酒時渾身都是酒味，監視器畫面也清楚錄下馬男掏錢買酒的畫面。

馬男見無法狡辯，才坦承一早在家喝了幾杯高梁。檢方查出馬男早有酒駕前科，此次又企圖湮滅證據，將他依法起訴，並建請法院從重量刑，以昭炯戒。

酒駕肇事後，企圖喝酒湮滅事證的案例不是第一遭。2021年5月方姓美髮師酒駕撞死名嘴黃暐瀚7旬母親，肇事後不但沒第一時間報案，而是先到一旁超商買啤酒喝，想躲過酒駕過失致死罪。結果不但無法適用自首減刑，又增加一條肇事逃逸罪。