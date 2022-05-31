人民保母推了2公里平安護送徐阿嬤到派出所，同時聯繫上其家人來接回阿嬤。（民眾提供／盧金足台中傳真）

87歲長者，深夜11時有的早入夢鄉，但徐姓阿嬤從南屯出門撿拾資源回收後迷失方向竟然推著推車推到北屯，阿嬤堅持要帶著裝滿回收物的手推車，不放心將推車交給員警，後感受員警的善意後，同意讓員警幫忙推回派出所，人民保母推了2公里平安護送徐阿嬤到派出所，同時聯繫上其家人來接回阿嬤。

台中市警察局第五分局東山派出所所長楊俊宏及警員廖煥文巡邏接獲報案疑似有迷失老人，警方沿報案路徑尋找，在景賢路、祥順東路口發現一名老婦神情疲憊推著回收車徘迴，因晚間該路段視線昏暗易生危險，員警立即上前關心，詢問得知徐姓阿嬤出門拾資源回收後迷失方向，員警查詢其年籍資料赫然發現為南屯區之失蹤人口。

考量夜間視線昏暗在道路上行走易生危險，決定先將其帶回派出所休息，員警一邊安撫其情緒一邊勸說其返所休息，但因阿嬤堅持要帶著裝滿回收物的手推車，於是員警主動協助推回收車，起初阿嬤不放心將推車交給員警，不願坐上巡邏車，堅持自己推車子。

員警與其聊天紓解她緊張情緒，感受到員警的善意後，徐阿嬤同意讓廖員幫忙推回派出所，推了2公里平安護送徐阿嬤到派出所，同時聯繫上其家人來接回阿嬤。

家屬到派出所後向警方表示，徐阿嬤獨居在南屯區，但會到附近的兒子家用餐，晚餐時間卻未出現，到阿嬤家也找不到人，詢問鄰居得知阿嬤15時外出撿回收後就沒回家，家屬十分擔心，很意外阿嬤會走到東山所轄區。多虧警方和民眾協助將其安全帶回，更於隔日攜餅乾禮盒到派出所向警方表達感謝。

警方呼籲民眾家中若有家屬失智症狀者，或是可能成為走失人口對象者，務必申請愛心手環或是將家屬聯絡資訊放置在明顯處，以便警方辨識並安全送返家。