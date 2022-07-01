民視、八大《綜藝新時代》本周播出浩子、阿翔、余思達、小豬、陳伊、穎樂帶大家到新北貢寮體驗海女的工作，開場浩子就悠閒的「漂浮」在海面上，搭配著山海美景讓他完全不想上岸，阿翔在一旁抱怨：「都游半小時了是要不要起來工作？」

浩子上岸時因為地滑險些滑倒，於是就抓了阿翔的褲子自保，幸好阿翔反應神速，才沒讓浩子扯下褲頭。沒想到阿翔主持到一半，浩子想換個站姿時，又假裝「不慎」跌倒，沒想到直接重擊小小翔，小豬親眼目睹害羞問：「抓哪裡？」阿翔也生氣扒頭大喊：「是要玩多久？」

在採石花菜前邀請到好幾位「高齡海女」職人阿嬤來到節目中，剛好遇到滂沱大雨，主持人與來賓們在雨中撐傘錄製節目，見過大風大浪的職人阿嬤表情顯得淡定，其中一位76歲阿嬤秀出60年前的「蛙鏡」，純手工用牛角雕刻，一輩子的職人精神令在場所有人佩服，更感動所有人。

其中一位76歲阿嬤秀出60年前的「蛙鏡」，純手工用牛角雕刻，一輩子的職人精神令在場所有人佩服，更感動所有人。阿嬤請大家把採摘下來的石花放近身前的網子內，但網子位置尷尬的令人容易遐想，沒想到浩子馬上歪樓說：「越放越重，然後就會像這樣很像在吊XX。」邊說邊把網子前後甩動，還cue阿嬤看，讓她害羞地摀嘴說：「越重越好啦。」