愛在七美銀髮婚紗秀有17位阿嬤參加，為了讓她們能圓一次少女夢，特別安排在知名的雙心石滬前拍照。（呂汶駿提供）

呂汶駿做了8年村長，他排除萬難克服交通問題，讓這群阿嬤穿上婚紗幸福圓夢。（呂汶駿提供）

這位高齡92歲的何阿嬤家住澎湖七美西湖村，從沒穿過白色婚紗的她笑得好開心，因為漫長的歲月中，何阿嬤守著離島故鄉未曾遠行，28日下午在村長呂汶駿的安排之下，跟著17位阿嬤一起到海邊、南滬城、雙心石滬，體驗了今生唯一的婚紗禮服攝影。

七美西湖社區辦理「愛在七美銀髮圓夢婚紗秀」，在村長呂汶駿三個月的規畫準備之下，終於隆重登場。呂汶駿表示，七美的阿嬤幾乎都沒有談過戀愛，這次在新北市民權社區理事長邱秀蘭協助，帶來了婚紗、化粧、髮型設計等團隊，在大家齊心合力之下，一起完成七美有史以來的第一場65歲以上長者婚紗秀。

愛在七美銀髮婚紗秀有17位阿嬤參加，其中只有2位阿嬤在年輕時有穿過婚紗舉辦結婚典禮，大家為了讓她們能此生無遺憾，圓一次少女夢，也留下最美的永恆，從籌辦到正式上場，每個單位都不計成本，無私奉獻。

七美島號稱是遠洋船長的故鄉，有阿嬤結婚時沒見過自己的老公，因為丈夫跑遠洋漁船，通常2-3年才能回鄉一次，當年貧窮的七美離島，生活環境相當困乏，阿嬤嫁到夫家之後，只能辛苦守著一方農地，哪有能力穿戴漂亮時尚的白色婚紗，而此次能圓夢大家很開心。

做了8年村長的呂汶駿說明，他一直競競業業把村內長者當成自己父母去孝順，小到生活起居，大到完成他們的夢想，一項一項排除萬難克服，最終都是想讓他們今生是快樂的，今生是幸福的。