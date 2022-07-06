不少家長都經歷過替孩子檢查作業、簽聯絡簿的階段，一位媽媽表示，最近因故不在家，只能請婆婆幫忙輔導孩子寫作業，而婆婆檢查完功課代簽的時候，竟然不是簽自己的名字，而是直白的寫上「阿嬤」兩個字，讓原PO笑到並軌，可愛舉動也引起網友們熱議，不少人直呼我家婆婆也是這樣。

一名女網友在臉書社團《爆怨公社》上發文表示，她有個可愛的婆婆，由於她最近比較忙碌，無法在家輔導孩子做功課，只能由婆婆代勞，而孩子的作業本上都會有一欄「家長簽名欄」，請家長看完小朋友的作業以後，可以簽上名字讓老師知道，但她回家以後翻開孩子的作業，卻發現婆婆並沒有簽上自己的名字。

婆婆代勞檢查孫子作業，簽名的時候竟寫下「阿嬤」兩字，讓網友笑歪。（圖／翻攝自爆怨公社）

從照片中可見，原PO的婆婆看完孫子的作業以後，竟然在簽名欄上面寫下「阿嬤」兩個字，直白又淺顯易懂，讓老師一眼就知道孩子的作業是誰幫忙看的。而婆婆可愛的舉動也讓她笑到流眼淚，忍不住大呼說「是我笑點太低了嗎？」

貼文引起網友討論，「這簽名多有公信力，老師會被震懾」、「我兒子幼稚園的時候，婆婆代簽過也是寫阿嬤，當時讓她笑到並軌」、「戳到我笑點，阿嬤超可愛」、「好直白，就是阿嬤」、「免得小孩要解釋是誰」、「我媽去接我兒子放學，也是在接送簿上面簽『阿媽』」、「婆婆會簽日文-歐巴醬」。