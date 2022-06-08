徐佳瑩在〈準明星〉MV中唱跳演出。（亞神音樂提供）

徐佳瑩昨晚邀請金曲詞人葛大為、金曲製作人陳君豪暢聊專輯製作過程。（亞神音樂提供）

徐佳瑩（LaLa）7日舉辦《給》新專輯聽歌會，現場首播〈準明星〉MV，她在MV裡與近百位舞蹈演員、樂手又唱又跳，歡樂「開趴」，她直呼：「我從此崇拜唱跳歌手！以後我只敢說自己是在『蠕動』。」主持人Lulu自動請纓：「不然下次妳就認真跳，找我去代唱。」逗得她哭笑不得。

徐佳瑩透露，〈準明星〉是在專輯籌備期的中段就完成的歌曲，但對於是否要讓這樣歡快的舞曲打破她過往習慣，成為第1波主打歌，她、葛大為、陳君豪及唱片公司思考許久，「不是我要『老徐賣歌』自賣自誇，我是真的越聽越覺得這首歌可以無條件地把人帶進很簡單、很輕鬆的氛圍，是一首耐聽又很可以帶動氣氛的歌，大家可以不用以嚴肅的心情去看它，平常就可以放來聽聽看，這首歌可以讓你很放鬆。」

〈準明星〉MV打造了劇場式場景，導演羊門人更為徐佳瑩量身設計了一段符合歌曲意義的舞蹈，表達歌曲引人想舞動狂歡的魔力，並打造出「比讚」、「看我」的舞蹈手勢。

徐佳瑩與舞蹈老師進行多次的走位排練，讓導演大讚：「LaLa完全跳出了自己的明星樣！無論自己或觀看的人都得以享受在其中。」不過徐佳瑩也坦言：「以前我以為的唱跳，就是我為演唱會的快歌段落學兩支舞，上台跳完就沒事。這次第一次為了拍MV特地去練舞，回家後還必須一直看練習影片檢查動作，因為可能手伸出去的角度不對，看起來就是個不會跳舞的人。」

MV拍攝當天，徐佳瑩足足跳了12個小時，她絲毫不顯疲憊，神采奕奕，人人都如同參加慶典一樣歡欣鼓舞。她笑說：「好聽的音樂魔力就是如此，只要音樂一下我就會很有活力，會想隨著音樂起舞。」她也希望看到MV的人，通通都能感受到想要隨她的音樂動起來的衝勁。但問起徐佳瑩日後是否還會繼續挑戰新的唱跳歌曲，她謙虛地表示雖然以後還是有機會唱跳，但「我只會說我只是在蠕動！」〈準明星〉MV自今(8日)中午12點起在LaLa徐佳瑩官方YouTube頻道首播，新專輯《給》限量精裝給你版預購至13日，22日正式發行。