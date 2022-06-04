他一早驚見馬桶內恐怖怪蟲蠕動 網狂嘔：「這1物」更噁心

馬桶比蟲還恐怖！1名網友日前早上上廁所時發現馬桶內有隻大型寄生蟲正蠕動著，嚇壞說便意全沒了，但其他網友看見他的「馬桶」骯髒無比，留言笑說「馬桶更噁」、「馬桶都這麼髒了，真委屈這隻了」、「你的馬桶才會影響心情」，據悉該隻寄生蟲是蠕蟲，蟲卵常存在於糞便中。

該名網友在臉書「爆怨公社」發表1則影片，影片中的馬桶內有隻長形、正在蠕動的生物，該生物在馬桶底部不斷蜷縮著身體，原PO稱一早起床上廁所時發現此生物，超級崩潰；其他網友則指出是長蠕蟲，但更多數的網友則是認為原PO的馬桶更加噁心。

網友紛紛留言稱原PO的馬桶相當骯髒「馬桶更噁」、「光是看到這個馬桶我都沒心情做蛋糕了….突然覺得蚯蚓可愛多了」、「馬桶都這麼髒了，真委屈這隻了」、「馬桶都比那條蟲可怕了」、「你的馬桶才是影響心情，蟲無辜的」、「好大的蟯蟲啊⋯⋯那馬桶怎麼可以髒成這樣子」、「這馬桶你拉的出來真是佩服」、「我覺得公廁的馬桶都比你家的馬桶乾淨耶」、「馬桶是幾百年沒刷了，感覺在上面大便細菌都直接唸到屁股上」。

據悉，不同種類的蠕蟲體型分別很大，部分可長逾六米，成蟲不會在人體內繁殖，蟲卵可存在於糞便中，這些附有蟲卵的糞便令蠕蟲可再寄生於該名宿主，又或排放往環境中再寄生於其他宿主。屬於蛔蟲之一的蟯蟲，會在肛門附近產卵，令人奇癢無比。