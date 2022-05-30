許瑜（左起）、阿樂、拐拐、倪暄攜手拍攝古曜威（中）新歌MV。（陳俊吉攝）

許瑜（左起）、阿樂、古曜威、拐拐、倪暄化身「紅心向日葵獎助學金」公益大使。（陳俊吉攝）

古曜威今拍攝《這世界的你》MV，將於6月10日首播。（陳俊吉攝）

古曜威今（30日）拍攝新歌〈這世界的你〉MV，得知很多學生因為疫情無法跟同學們一起參加畢業典禮，他特別藉由這首歌陪伴大家線上畢業，並邀請4位女神拐拐、倪暄、阿樂、許瑜攜手演出，而他自己只有對嘴畫面，他說：「聽說她們今天5點就起床了，我自己一個人睡到中午，覺得很不好意思。」

古曜威很感謝公司對他很好，每一首MV都找來很棒的女生拍MV，直呼「辛苦她們了！」。被問到4位女神當中誰是他的菜？他先說：「我可以都選嗎？」然後直言「我喜歡活潑的」，阿樂接話： 「那應該是我！」

他回顧求學時期，沒有許下什麼特別的夢想，只希望順利畢業，找到一份穩定的工作，而這次MV也讓他回想起求學過程中都住在宿舍，「我是很好舍友，負責叫大家起床上學」。

〈這世界的你〉MV闡述4位閨蜜，在大學期間打拼求學、互相扶持，一起經歷了許多難忘的回憶故事，直至畢業時，彼此仍然依依不捨，而這一路上的點滴，都將成為彼此一輩子不可抹去的回憶。

古曜威暖心錄製了影片獻給所有的畢業生：「哈囉！大家好，我是古曜威，畢業是快樂的結束，也是幸福的開始。青春可以畢業，夢想不可以畢業，所以要勇敢一點，去追求自己的夢想！願你們的未來更幸福！畢業快樂！」。

他及4位女神也化身「紅心向日葵獎助學金」公益大使，向紅心字會弱勢家庭的兒童、青少年喊話，替孩子們加油打氣，疫情下盼能感受到社會的關懷，如向日葵花般勇敢的朝著陽光大步邁進。