賈永婕親自送醫療器材、耗材到各醫院。（摘自臉書）

賈永婕成立「永婕美少女慈善協會」，聚集更多人一起做愛心。（摘自臉書）

「防疫女神」賈永婕為捐贈醫療器材、耗材，親自走訪各大醫療院所，更在日前申請成立「永婕美少女慈善協會」，其捐款帳號也在28日公布捐款資訊帳號，面對她的善舉，有不少網友留言要她當衛福部長，賈永婕向本報表示已經習慣大家的推舉，「大家常叫我出來選什麼選什麼，但我都開玩笑說我選里長就夠了。」

稍早，她在臉書透露「雖然這陣子有人覺得我是自己雞婆愛蹭熱度，有人覺得我是高調愛作秀，想選舉⋯⋯⋯」並坦言自己在聽到這些言論後有難過一下，對此，她笑說「我只有難過10秒，ok啦，我沒事」，接著表示她內心的難過是不解為什麼會有人想對做好事的人酸言酸語，她也擔憂這樣的行為會影響到其他想做好事、為社會盡一份心力的人，「所以不管怎麼樣，我都會繼續堅持下去。」

賈永婕也透露當她因為網路上評論而沮喪時，老公總會鼓勵她樂觀面對，「搞什麼，妳是好棒棒賈永婕耶，怎麼可能會難過？」談到慈善協會目前的捐款進度是否相當踴躍時，賈永婕表示捐款帳號是在周六上午宣布的，加上這2日都在忙送物資，所以目前還不清楚捐款數字。

關於「永婕美少女慈善協會」的下一步計畫，賈永婕表示目前會先以她最了解也是最需要的嬰幼兒醫療器材為主，包括嬰幼兒HFNC呼吸器、呼吸器管線、影像插管神器，並表示下星期開始會往偏鄉地區移動，深入台灣各個角落幫助更多的人。