吳建豪〈It’s On〉MV曲風輕鬆可愛，還加入了許多東方元素。（環球音樂提供）

吳建豪〈It’s On〉MV曲風輕鬆可愛，還加入了許多東方元素。（環球音樂提供）

吳建豪將於Virgin Music (維京唱片) 發行全英文專輯進軍國際！繼〈CHILL〉後，再推出第二波主打單曲〈It’s On〉，並正式宣佈7月8日將迎來他的全新英文專輯《TAKE A RIDE》。他特地安排在端午連假上架新歌〈It’s On〉，MV中他不只大跳俏皮的「扭扭擺臀舞」，為了呈現更流暢的畫面還揹上30公斤的攝影裝備負重拍攝，最後更呼籲大家一定要看完MV，因為他在片尾暗藏了一個神秘小彩蛋。

吳建豪〈It’s On〉MV找來國際潮模Kiwi李函擔任女主角，她身穿黃色長洋裝，化身派對女王，與吳建豪親密合舞。吳建豪表示：「第一次跟Kiwi合作挺開心，因為她非常努力跟用心去自我挑戰。」並透露李函表情冷酷，當很多鏡頭在拍她的時候，他都會在她耳邊提醒說：「要笑一下、記得笑一下。」

而為了讓畫面整體更加流暢，吳建豪背起重達30公斤的攝影裝備，負重拍攝一小時挑戰自己的體能極限，只為呈現出派對輕快節奏感。除此之外，吳建豪也大方秀出MV舞步，大跳可愛的「扭扭擺臀舞」，簡單容易上手的舞風，也邀請歌迷朋友一同共襄盛舉，沈浸在這首歡樂的派對之中。

雖然是英文創作單曲，但MV裡頭卻融合了許多東方元素，像是小籠包推車，以及麻將文化，讓整場House Party多了許多華人味道，吳建豪表示，希望能讓更多歐美歌迷了解東方文化。而MV前半段看似歡樂，後半段卻埋了神秘彩蛋，在派對結束後突然畫風丕變，一隻喪屍跑進別墅之中狂咬，讓所有客人一夕之間全部變成喪屍。超展開劇情也讓吳建豪笑說：「在一個這麼混亂的時候，還是要找一些讓自己開心、喜樂的東西，也想說當成是一個送給歌迷的小禮物。」