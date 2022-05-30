李準基（右）與金栽經開心出席殺青宴。（摘自金栽經IG）

《Again My Life》原著網漫擁有近88萬觀看次數。（KAKAO WEBTOON提供）

由李準基、金智恩、金栽經、鄭尚勳主演，改編自同名長篇小說的韓劇《Again My Life》，因明快的節奏和令人痛快的劇情，再加上穿插許多李準基親身上陣的精彩武打橋段，在韓國收視率一路上揚，於第九集時正式突破兩位數拿下10.1％的好成績。

李準基在第十五集播出的前兩天，於自己的IG上傳了在舞蹈練習室跳舞的影片兌現收視公約，影片中的他以俐落的動作跳著PSY的〈That That〉MV舞蹈，雖然他說自己是邊看MV邊跳的請粉絲「禁止期待完成度」，但不輸歌手的舞蹈成果依然得到廣大好評。

接著播出的《Again My Life》第十五集得到全韓國10.5％、瞬間最高收視率13.7％的好成績，並在20歲到49歲的收視群中持續蟬聯周六所有節目的收視冠軍寶座完美收官。

隨著《Again My Life》全劇順利殺青並播出最後一集，主要演員群也紛紛發表了終映感言，李準基透過經紀公司表示，因為飾演「金熙宇」的這段時間太幸福了，所以捨不得和這個角色道別，同時也向一起拍戲的導演、工作人員和演員們表達由衷的謝意。