疫情嚴峻，新聞台也面臨採訪人力吃緊問題，像是中視新聞上週五(5／27)，因記者自己或家人染疫必須居家隔離，導致能出門到公司上班的記者數明顯減少，以北部採訪中心為例，僅剩6組人力跑新聞，所以平均一組記者一天就得採訪至少4則，考驗著新聞台的應變力。即使如此，新聞播報不能停，中視新聞全「部」上下總動員，不光文字記者主管跳下來寫稿，攝影主管也支援剪帶，一起挺過疫情非常時期。

自疫情爆發後，中視的疫情新聞就深受觀眾信賴，近期中視新聞更推出「我要活下去」專欄，提供民眾在疫情時代，如何快速拿到藥，怎麼避免傳給家人，染疫後怎麼做能快速復原等相關報導，從生活面提供民眾實用的自救資訊，引起觀眾迴響紛紛表示受用，連帶收視數字也開出亮眼成績，上週五(5／27)中視晚間新聞，平均收視達2.47，分眾25-49歲收視也有1.72，兩者更分別居全國節目收視排行榜的第三名，是僅次於兩個友頻的八點檔戲劇收視。

中視疫情新聞切中民生，一系列防疫健康相關議題也符合時勢所需，包括洗衣服怎麼消除病毒，居隔時怎麼解決吃的問題等，都是北中南各地採訪記者，深入民生所體察出的新聞。中視新聞部即使人力僅是友頻的三分之二，但不減中視新聞對於提供民眾即時資訊的專業堅持。疫情時期更展現並肩作戰的精神，有時就連居隔的記者也會在家做帶，支援前線，另外近來主播遇到必須居隔無法播報時，彼此之間也會相互代班，新聞部主管也表示，不容許主播間惡性競爭，而台內主播感情也都很好。