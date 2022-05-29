張勛傑第1次演台8，飾演臭屁公子哥。（陳俊吉攝）

勇兔演苗可麗女兒直呼害怕。（陳俊吉攝）

張勛傑（左起）、苗可麗、陳霆、勇兔為「曹家」，將發展全新故事線。（陳俊吉攝）

《一家團圓》演員群今拍攝婚禮戲，場面浩大。（陳俊吉攝）

三立8點檔《一家團圓》陸續徵招老班底回歸拉抬收視，「惡女一姐」苗可麗將在劇中對上「女兒」林筳諭（勇兔）。勇兔以搞怪出名，要和苗可麗對戲她坦言很害怕。苗可麗反而看好勇兔認為她是自己的接班人，「我覺得妳很棒，可以把誇張的戲演得很自然，在妳身上有看到我以前的影子。」被問到覺得以前的自己和勇兔誰底較厲害，苗可麗立刻惡女上身使眼色說：「你覺得呢？」

苗可麗表示離開8點檔太久，近年接演的戲都很生活化，得重新找回罵人的感覺，「罵人的台詞都一長串要背很久，演的時候就像在鍛鍊腦力，但舌頭沒那麼溜了。」而8點檔劇組染疫頻傳，她秉持著「小心不擔心」原則，做好防疫保持正能量。

第1次加入台8的張勛傑稱與楊小黎演CP是冥冥的安排，「昨天才代班完小黎的行腳節目，就接到要跟她演夫妻。」張勛傑特地請台語老師拯救不輪轉的台語，昨晚11點還在跟老師討論角色，「我反覆聽台語錄音檔聽到睡著，今早出門還在聽。」要飾演苗可麗的兒子，他開玩笑說擔心被罵，但今天看到前輩們的演技「發功」，砥礪自己要盡力發揮。

為了劇中角色，楊小黎剪去長髮，伶牙俐齒的她準備和苗可麗上演精彩的婆媳大戰。29日拍攝豪門世紀婚禮，特別動用2輛勞斯萊斯及藍寶基尼跑車，總價值就超過台幣三億，讓楊小黎開玩笑說：「真是給足面子！」

苗可麗的老搭檔陳霆也回歸，當苗可麗知道陳霆要進組時，一直問他演什麼角色，但陳霆三緘其口，讓苗可麗很怕陳霆演的是他「兒子」。2人在劇中和楊小黎、張勛傑CP與妹妹勇兔屬於「曹家」，將發展全新故事線。