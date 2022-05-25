勞動部雲嘉南分署推出「精彩職涯‧堅持MY WAY」新書，除了實體書，也可以上分署官網下載書冊電子檔。(勞動部雲嘉南分署提供／劉秀芬台南傳真)

待業、轉業找不到新方向？勞動部雲嘉南分署日前推出「精彩職涯‧堅持MY WAY」新書，收錄14則分署輔導成功的個案故事，希望讓讀者從中得到啟發，進而參加職業訓練、就業服務、技能檢定或創業輔導，翻轉職涯。

雲嘉南分署表示，去年推出「精彩職涯‧堅持MY WAY」創刊號深獲好評，今年繼續出版第2冊。雲嘉南分署長劉邦棟表示，每年在分署都會有令人感動的故事值得分享，這亦是同仁感動服務的日常，希望透過這些真實的生命故事呈現，轉化為正向陪伴的力量，帶給民眾多一些激勵與感動。

本期「2022精彩職涯‧堅持MY WAY」紀錄了二度就業婦女參與職訓後的職涯改變、身障者靠皮雕手藝創作翻轉人生、事業單位善用中高齡者以及職務再設計讓工作生產更順利、紙廠女會計學手工皂開工作室增加收入等14則故事，篇篇精彩。

「人生不自我設限，就有無限可能」，劉邦棟鼓勵目前仍在徬徨中或找不到方向的民眾，千萬不要對人生失去信心，可善用政府各項職訓、就服及其他政策資源來完成新人生規畫。有興趣民眾可以上分署官網下載書冊電子檔，參考14篇翻轉人生的故事。