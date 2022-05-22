金門縣青年發展中心在舉辦一系列青年座談活動後，也將於5月27日推出線上課程，透過六大主題協助青年朋友探索職涯，也為企業尋覓適合人才。金門縣長楊鎮浯表示，課程將從5月底開始為期4個月，以線上課程形式，帶領學員在知識和實作結合下，找到屬於自己的職涯定位。

楊鎮浯表示，現在有越來越多的青年選擇移居金門發展，為金門注入了青春的活力，但在創業和就業上遇到瓶頸卻求助無門，為此金門縣政府成立青年發展中心，整合各局處青年業務資源，作為縣府與青年的溝通窗口，並定期廣納青年意見，以作為未來縣府擬訂政策的依據，讓施政更加符合青年的想像。

而目前全台疫情蔓延，就業市場受到嚴峻衝擊，然而金門縣政府並未因疫情而趨緩對於青年的培育，楊鎮浯就直言，不論疫情與否，青年都須面臨投入職場的挑戰，在疫情下縣府規劃「小金人線上系列課程」，讓學員在家也能提升自己的能力，所學將成為參加學員累積的養分，相信在後疫情時代，青年會更具競爭性。

金門縣青年發展中心執行長翁紹輝表示，線上課程共分為6大系列，分別為「求職力」、「個性力」、「提案力」、「吸睛力」、「行銷力」、「創業力」，在課程安排上，以學生從畢業、就業到創業各階段的需求為設計主軸，除了讓青年透過撰寫履歷和面試技巧找到夢寐以求的職缺外，也從自身性格來了解適合的工作性質，發揮獨特優勢。並在實務上具備提案技巧、影音創作、數位行銷、創業經營等多面向能力。

翁紹輝說道，青年要走出新格局，是透過扎實的基礎和不斷堅持，才能實踐心中美好藍圖，目前課程規劃以金門在學青年為主要活動對象，但也歡迎其他民眾報名參加。

楊鎮浯最後則表示，「求職力」作為系列課程第一彈，5月21日課前宣導影片將會在「金門縣青年發展中心」粉絲專頁公開，會融入當前疫情現況，教大家如何應對線上面試，以及如何解決遠距工作面臨的問題。

除首堂課程規劃在5月27日禮拜五外，之後課程將會在每週四晚上上線，歡迎有興趣的朋友，請隨時關注「金門縣青年發展中心」的最新動態，相信透過線上課程形式，學員在知識和實作結合下，都能找到屬於自己的職涯定位。