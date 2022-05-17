堪稱「世紀大復合」的男星班艾佛列克與女星珍妮佛羅培茲，在相隔17年後再度回到對方身邊，成為娛樂圈最重磅新聞之一，這日兩人再度被目擊出雙入對，小班穿上一身深藍色格紋西裝，珍妮佛好像在玩「情侶默契」一樣，也以深藍色春裝現身，並手提Dior Book多彩星座刺繡小型托特包。而事實上這顆包可說是珍妮佛最近新歡，去哪都帶著它，連和女兒Emma去逛知名古著店Jet Rag時也是包不離手，足見Dior的魅力恐更甚小班。

而Dior讓人癡迷的魅力不僅於此，除去時尚外，Dior對藝術、美學，乃至美食的堅持亦無可挑剔。三月才重新開幕的Dior蒙田30總店充滿許多讓人驚喜的特色，如座落於總店內，名為Le Restaurant Monsieur Dior的餐廳，就展現了Dior對法式料理的想法與細膩堅持，主廚Jean Imbert與合作夥伴Antony Clemot鑽研Dior品牌歷史，設計出的菜單以能重現Dior對法式生活的堅持為特色，搭配Dior Maison的餐瓷更能反映出法式菜色之美。招牌菜色則是創辦人迪奧先生最愛的食譜，搭配的葡萄酒則致敬了Dior重要之歷史年份，在酒單裡亦可見1947年的珍稀佳釀，反映了Dior從時尚到美食，與誠致的待客之道，無人能出其右。

小班與珍妮佛共同出行放閃，身上的服裝像是說好的「情侶密碼」。而珍妮佛手上的Dior Book小型刺繡包可說跟她形影不離。（CFP）

跟女兒Emma逛街時，珍妮佛依舊對手上的Dior包愛不釋手，足見她對此包的狂熱程度。（CFP）

Dior Book多彩星座刺繡小型托特包10萬5000元。（Dior提供）