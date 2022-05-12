中央若堅持PCR才給抗病毒藥物 柯文哲：一定會死很多人

台北市長柯文哲估雙北疫情高峰是16至23日，外界質疑會否禁餐廳內用，柯12日表示，這關是台灣防疫最後一關，像韓國感染後就解封、過關了，但中央若堅持還是PCR才能給抗病毒藥物，「我就直接告訴你，一定會死很多人。」

柯文哲今午前往聯醫忠孝院區視察視訊診療，他指出，這關是台灣防疫最後一關，像韓國感染後就解封、過關了，現在是黎明前的最後黑暗，問題是怎麼撐過去，也要很誠實跟國民講，現在連確診都沒辦法處理，有症狀能處理就好。

柯文哲表示，很多中央政策，若堅持還是PCR才能給抗病毒藥物，「我就直接告訴你一定會死很多人」，在緊急狀態下，但是台灣醫界還是被健保局控制住，每個醫生都知道該怎麼做，但錢怎麼處理，幾十年來被健保局制約，他覺得臨床歸臨床，要處理保險、法律另外處理，臨床這邊差不多93％是對的，在這狀態下，差不多差不多就做，不然實務上無法運作。

此外，台大兒童醫院主治醫師李秉穎預估疫情高峰在6月初，醫療量能過載，不一定要升級，但居家隔離可改為10＋7。柯文哲分析，台灣雖然是一日生活圈，每縣市確診案例很清楚，台中、台南、高雄落後雙北約2周，曲線高峰看是誰的，全台的、雙北還是台中、台南的。

柯文哲說，若是台北的高峰，由於北市民水準較高，大家已經減少活動，本來預估高峰是在5月16至23日，現在看起來已經像往5月23日在移動，是因為大家比較小心、注意，上升才沒那麼快，若全台灣來算的話，李秉穎是對的，「看雙北的話我是對的」。