中央防疫政策一改再改惹民怨，遭批「超前部署喊假的」，對此，新北市長侯友宜今表示，面對這波疫情，防疫大家同心齊力，尤其新北是重災區最容易看到問題，期盼中央能看到新北反映問題後能夠「賣擱拖」，更重要做事情要有步驟、章法，謀定而後動，不要政策推出後混亂又要調整步伐，呼籲中央簡化程序，「趕快做」。

侯友宜說，新北禁得起新政策磨合3天、一周嗎？浪頭就衝上來，做事一定謀定而後動，政策要實施前要聽進基層聲音，地方一定會把困難告訴中央，希望中央要聽進改變，否則第一線執行無法做，醫護再大量能都經禁不起政策一改再改，造成民怨累積，

侯友宜說，他提出想法是看到問題，不會把問題丟給中央，一定是提出問題解決方式，上下一條心面對防疫，中央今啟動「居家隔離」、「自主防疫」、「居家檢疫」等3類人「快篩陽視同確診」政策，推出有問題代表未充分跟第一線溝通，現階段步調調整過程中要選擇相信國人，從被動管理變主動自我防疫，要聽進第一線聲音、一起努力，才能順利度過疫情危機。

侯友宜重申，每次都期待中央做得更好，我們同心同力都是為了市民，地方都是善意誠懇解決問題，不會說看到問題不解決、不跟中央溝通，希望中央「卡緊」把地方問題解決，地方醫護在量能負荷及執行上，才不會增加市民的抱怨與不體諒及染疫風險，「再度呼籲中央要聽進地方聲音」。

另對於中央媒合190家診所提供PCR採檢，並提供PCR診所地圖，其中新北有44家，但實際上只有2家提供服務，對此，新北市副市長劉和然指出，此政策是中央直接推動，未通過地方政府，批評中央推動政策沒有章法、節奏，防疫這一、兩周絕對是關鍵，中央沒有全盤防疫計畫。