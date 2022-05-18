涂善存（左起）、檢場、任容萱、楊貴媚體驗水上活動SUP。（東森綜合台提供）

東森實境節目《花甲少年趣旅行》上周六南投之旅首集播出後，收視再創新高（25-49女性觀眾收視0.86、收視最高點達1.18），本周檢場、楊貴媚、任容萱、涂善存繼續他們的南投之旅，因為檢場和涂善存年齡差3輪以上，也是節目開播至今年紀相差最多的旅伴。

檢場、楊貴媚、任容萱、涂善存雖說個性不同，但4人的共同的娛樂竟是「打麻將」，製作單位得知後，想方設法幫他們找到麻將組，進行一場世紀對決，當作第一天行程的結尾。牌局開始前，檢場不忘耳提面命：「要好好打、不要當白癡，因為觀眾都在看，而且我平常看到不會打牌的，我都會『臭幹喇譙（台語）』！」

當牌局來到尾聲時，楊貴媚不知道涂善存已開始聽牌，連續放槍兩次，尊崇「麻將倫理」的涂善存不斷放水，最後從任容萱手中取得胡牌關鍵，成了這場戰役的贏家。楊貴媚事後得知，直呼：「好善良的小孩！」麻將讓原本不太熟悉的4人，快速拉近彼此距離。

南投行的第2天導遊由任容萱擔任，她帶著大家走偽出國路線的「網美行程」，除了享用日式餐點、參觀日式特色建築外，還有日本浴衣體驗拍美照，光是挑選服裝的過程就讓檢場和楊貴媚雀躍不已。看著哥姐如此開心地樣子，任容萱才吐露心聲表示原本很擔心他們無法接受，因為任爸對於這種行程相當排斥，「我爸都會說我不要、我不想，我在旁邊看你們就好，我幫你們拍照」，沒想到結局出乎她意料之外，也讓她鬆了一口氣。

除了有上山露營、還有水上活動SUP（立式划槳）體驗，任容萱、涂善存一下子就掌握划獨木舟的訣竅，站立在板上享受日月潭的湖景風光。原本對SUP興致缺缺的檢場，在一旁看著看著，最後在楊貴媚的遊說之下，也加入了划槳行列，玩得不亦樂乎。《花甲少年趣旅行》每周六晚8點在東森綜合32頻道播出、每週日晚8點在東森超視 33頻道播出。