范乙霏狂練佛朗明哥舞笑說裙下好忙。（果陀劇場提供）

Alizabeth娘娘身穿1920年代華服，笑說自己身價上漲。（果陀劇場提供）

藝人竇智孔在音樂舞台劇《摘心米其林》挑戰演出1位自閉症音樂少年，話不多專注在自己的世界裡。竇智孔排練時說道：「我在演《愛呀，我的媽！》時有打鼓，我本身也會彈吉他，但《摘心米其林》彈的是西班牙吉他，其實是滿有難度的。所以我已經跟劇組要了吉他譜，私底下找時間練，希望可以帶給觀眾更貼近真實的演出。」

與竇智孔演1對的范乙霏， 2人互相以音樂和舞蹈培養感情。范乙霏在戲中要大跳佛朗明哥舞：「我是個很愛挑戰自己的人，接演後就開始練舞，看似優雅的舞蹈其實裙下非常的忙，算是目前為止，我覺得最不容易克服的地方，大家可以期待一下我在舞台上呈現的樣子。」

另泰國網紅Alizabeth 娘娘將扮演貴氣市長一角，要穿上訂製款華麗戲服亮相，他開玩笑地說：「第一次演出舞台劇是演一個養老院的管家，這次演出《摘心米其林》中的貴氣市長，身價上漲了！」

果陀劇場2022年年度大戲神廚妙算音樂舞台劇《摘心米其林》是一齣充滿異國風情、兼具美食、音樂與舞蹈的大製作！由劇場知名資深導演 梁志民、協同劇作家 陳樂融擔任編劇及作詞、及音樂製作人陳國華負責作曲，三人巧手將西班牙在地美食、音樂與舞蹈一一呈現。

《摘心米其林》將於07／22-24 臺北表演藝術中心 大劇院 （2022北藝開幕季）、07／30 臺南文化中心、10／22-23 新竹竹北演藝廳、10／29-30 高雄文化中心至德堂隆重登場，購票請上www.tixfun.com。