徐佳瑩將推出新專輯《給》。（亞神音樂提供）

徐佳瑩將推出新專輯《給》。（亞神音樂提供）

徐佳瑩去年發行〈雛形〉、〈以上皆非〉兩首單曲，風光入圍金曲獎3個獎項，備受肯定的她，將在下個月發行全新創作專輯《給》，首支主打歌曲〈準明星〉突破眾人預期，以熱情奔放、節奏感強烈的舞曲炸開新專輯大門，結合西方House及東方City-Pop曲風，是一首散發費洛蒙魅力的舞曲，徐佳瑩熱情邀約粉絲：「讓我們一起跳舞吧！」

距離上張專輯4年半，徐佳瑩歷經不同身分的轉變，當了媽媽、擔任歌唱比賽導師，直言：「這麼久沒發片，很多人以為我一定想要透過專輯來講些什麼道理，但其實我更想要做一些純娛樂的東西。抒情慢歌我當然還是很喜歡，不過現在會覺得，我更想要做一些可以讓自己以及別人快樂的歌。」

上一張專輯《心裡學》成績斐然，讓徐佳瑩一舉囊括金曲獎最佳國語專輯及最佳國語女歌手獎項，她不諱言這樣的好成績的確造成了壓力，漫長近3年的創作期，徐佳瑩改變了自己的習慣，以往都是一個人悶著頭獨自寫歌，這次她邀請金曲製作人陳君豪、金曲最佳作詞葛大為一起腦力激盪，以「創作營」模式共同寫歌。她打趣形容：「有點像把我拉出家門，駐守在錄音室，然後再共震出創作的火花。」

〈準明星〉暗藏驚喜，曲中一段熟悉的旋律是取樣自日星木村拓哉髮蠟廣告中的經典歌曲，這段七年級生的集體記憶旋律，象徵著激發徐佳瑩創作源頭的音樂年代，將這個音樂養分提煉再創新，成就出了這首歌。講述人人可為明星、人人已為明星，用輕鬆不批判的方式，精準的文字重量，帶出年代群像。徐佳瑩也認同，在這個自媒體興盛的時代，我們不再需要別人給予頭銜、人人都可以是一個大明星，每個人都是自己既平凡又特別的存在。