PUMA Rider FV，2980元。（PUMA提供）

亞瑟士GEL-KAYANO 29，5180元。（亞瑟士提供）

父親節即將到來，機能兼顧潮流感的鞋款深受爸爸們喜愛。運動鞋品牌觀察，耐走、耐久站潮鞋或是有舒適腳感的工作鞋，近期買氣持續升溫，而黑白配色相對更得爸爸心，簡單設計就能呈現穩重、百搭感。

Adidas新推Adistar CS鞋款，相較上一代加強緩震程度及支撐力，獨有的弧形鞋底設計符合落地時腳掌的彎曲角度，創造搖椅般的前後持續動能。外型上以黑色為基底，三線標誌則用亮黃色抓住目光，輔以亮綠色點綴，號稱視覺降溫，走在路上也能潮味十足。

PUMA主打Rider FV灰白色鞋款，使用輕量耐磨大底材質，並加入減震顆粒式鞋底，宛如彈簧柱般能有效吸收雙腳落地時的回震，腳感更舒適，鞋後跟大膽以稜角方邊裁型呈現，鞋面以多重異材質及色彩勾畫層次。亞瑟士則強打GEL-KAYANO 29鞋款，比前一代更輕盈，工程針織網布的鞋面設計訴求清爽，中底科技加強回彈腳感和緩震性，讓爸爸走得舒適也能跑出健康生活。