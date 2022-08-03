入場以實體打卡通關的機制，讓民眾可以拿著精心設計的「登港證」體驗入港登船的感覺。（楊舒婷攝）

「100＋資訊中心」設計了關於高雄港的100個問題與解答。（楊舒婷攝）

為了配合「台灣設計設計台灣」系列活動，歷經百年歲月的「高雄港港史館」也加入活動，以遊客中心的概念將港史館規畫成提供民眾解答、了解高雄港的場域，並介紹有關港都相關歷史。入場以實體打卡通關的機制，讓民眾可以拿著精心設計的「登港證」體驗入港登船的感覺。

位於蓬萊商港區的高雄港港史館建築於1916年，紅磚式建築在港口倉庫群中相當顯眼，曾躲過二戰戰火轟炸，歷經逾百年的歲月洗禮，並於2003年公告為歷史建物。

此次的「登入大港」活動，是將港史館假想為遊客中心的概念，進入前以設計團隊設計的登港證，用實體的方式讓民眾打卡入場。展場內總共設計了5個展區，以「100＋資訊中心」設計了關於高雄港的100個問題與解答，另外「2031年未來萬國博覽會」的設計是向1931年的高雄展覽會致敬，並創作出6幅海報想像2031年的生態、移動、貿易、物產、永續、影像等樣貌。

還有「K.PORT時光廊」、「KPORT Rebranding」與「大港啜飲室」的三個展場設計，都是描述港都樣貌，將港都特色描寫製作出來，讓觀展民眾可以深入了解高雄港的歷史脈絡與繁華風貌。

高雄市副市長史哲表示，高雄港港史館本身就為「港史」，歷經稅務、關務等服務據點。這些文史的場域遍布哈瑪星，透過文博會的移師高雄，讓文博會能夠與在地歷史做結合。

港務公司高雄分公司總經理王錦榮表示，很高興有這次的場域能夠跟設計展結合，這次用高雄與高雄港的發展，利用的元素來說故事，讓民眾能了解歷史的脈絡，相信未來能有更多元的合作，並把高雄港市的發展和未來在國際上發光發亮。

高雄市文化局長王文翠表示，訴說歷史大多蘊含艱深文字、年代資訊，帶來了距離感，但此次策展，透過資訊設計，將龐雜的資訊視覺化，結合多媒體、攝影、插畫、立體展示以及聲音等多元藝術創作，讓大家看見歷史展覽無限的可能性。