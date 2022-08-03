台中市35歲陳姓藥頭流竄中部地區販毒，為擴大個人毒品事業版圖，竟將家中祖傳土地賤賣，投入資金購買毒品囤積，親自開車送達毒品給藥腳，因此有「毒品界吳柏毅」之稱，警方去年因查緝毒品案溯源在陳的女友租屋處，查獲1批海洛因及安毒後移送偵辦，檢方依毒品罪嫌提出公訴。

台中市刑大偵二隊指出，警方經長期跟監蒐證發現，陳姓藥頭為躲避警方查緝、居無定所，當藥腳要購買毒品時，「毒品界吳柏毅」的陳嫌會直接駕駛車輛外送至藥腳指定地點、隨call隨到，送毒服務很到位。

台中市刑大偵二隊表示，陳姓藥頭將毒品有些放在女友西區的租屋處，每當藥腳需要購買毒品時，陳嫌會先前往女友住處，拿完毒品後再出外送毒品。甚至為擴大販毒事業，竟將母親名下市價約1500萬元的土地賤賣900萬元籌措「買貨」資金、囤積毒品，應付藥腳所需。

警方查獲第一級毒品海洛因7包（總毛重：32.88公克）、第二級毒品安非他命13包（總毛重：11.46公克）、電子磅秤1台、分裝夾鏈袋一大包等贓證物，案經檢察官偵結後，認犯罪事證明確，依違反毒品危害防制條例罪嫌提起公訴。

日前警方趁陳嫌準備開車外送毒品時將其逮捕，警方押著陳前往女友住處搜索時，陳的手機已遭警查扣無法通風報信，藉口腳受傷以拖延警方搜索速度，突然脫序咆哮，意圖想提醒屋內女友滅證，接著警方迅速攻堅搜索，查緝毒品等贓證物。

警方呼籲毒品為萬惡之源，全民公敵，切莫以身試法。台中市政府警察局刑事警察大隊為遏止毒品危害，亦將全力聚焦打擊上游製、販、運毒品等犯罪行為，維護無毒的優質治安環境。

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