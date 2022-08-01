宜蘭縣警察局交通隊依行車紀錄器開罰犯嫌車輛17張違規罰單。（宜蘭縣警察局交通隊提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

警方欲上前盤查，該車見狀不服攔停落跑，追逐至壯圍時，該車自動拋錨遭逮，其副駕駛通緝犯疑似趁隙逃跑，警方持續緝捕中。（宜蘭縣警察局交通隊提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣警察局交通隊7月31日晚間9時許，執行巡邏勤務時，發現1輛白色轎車形跡可疑，遂尾隨該車並調閱車號，經查該車主為1名毒品通緝犯，警方欲上前盤查，該車見狀不服攔停落跑，追逐至壯圍時，該車自動拋錨遭逮，其副駕駛通緝犯疑似趁隙逃跑，警方持續緝捕中；並依行車紀錄器開罰犯嫌車輛17張違規罰單。

據了解，昨晚9時許，警方於羅東地區執行巡邏勤務時，發現1輛白色轎車形跡可疑，開警車警示燈欲上前盤查，該車見狀拒絕攔停駕車逃逸，警方便從羅東沿途追逐30分鐘且超過15公里後，該車在壯圍地區貓里霧罕橋自動拋錨，座車上的乘客通緝犯趁機逃逸，駕駛人本身沒有相關前科資料。

交通隊即帶隊查辦，並依照行車紀錄器畫面，沿途依道路交通處罰條例一次舉發17張罰單，包含違規樣態有危險駕車、不服稽查取締、無照駕駛、雙黃線超車、右側超車及12張闖紅燈。

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