配合警政署全國性擴大臨檢專案勤務，台中市警察局於30日晚間10時至31日凌晨2時、動員近700名警力，於治安熱點、黑道幫派圍事場所執行密集性臨檢；台中市警局保安科統計，共計查獲4名通緝犯、取締酒駕告發3件公共危險及9件隨案移送、1名失蹤人口，及1件蒐證噪音車等績效。

台中警方為展現執法力道與強度，已通報各分局於7月30日晚間實施擴大臨檢，以因應近期本市及他轄偶發治安事件，消除民眾對治安敗壞之疑慮。警察局特別要求各分局針對轄內舞廳、夜店、酒店、KTV等易滋事場所，規劃區域性閉鎖式擴大臨檢，強力臨檢掃蕩，以展現政府強力維護治安之能力與決心，讓民眾安心。

台中市警察局長蔡蒼柏表示，除持續針對槍械、黑道幫派及各種暴力犯罪進行掃蕩，將視治安狀況持續執行各類勤務，強化預防及打擊不法行徑。警察局要求各分局執行擴大臨檢，除了展現優勢警力外，運用「第三方警政」策略，由警方結合市府相關局處，實施聯合稽查，針對行政不法違規，執行罰鍰、停業、歇業、撤照等行政措施，達到預防犯罪目的。

台中市警察局表示，除積極查緝非法槍械外，並視各轄區治安狀況，針對治安顧慮場所或聯外道路等，編排高強度臨（路）檢相關勤務，動員所屬15個分局警力，打擊不法及黑槍、遏止各類犯罪發生。